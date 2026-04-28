Украина стала седьмой страной в мире по военным расходам

28 апреля 2026, 15:45

В отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) говорится, что военные бюджеты Украины и РФ продолжают расти на четвертом году войны.

В России расходы выросли на 5,9%, составив $190 млрд (7,5% ВВП). В Украине затраты увеличились на 20% — до $84,1 млрд, что составляет рекордные 40% ВВП страны.



Тройка лидеров по расходам — США, Китай и Россия — обеспечили 51% всех мировых затрат ($1,48 трлн на троих).



Расходы Соединенных Штатов снизились на 7,5% (до $954 млрд) из-за отсутствия утвержденной военной помощи Украине в течение года. Однако ожидается, что в 2026 году бюджет превысит $1 трлн.



В Европе расходы взлетели на 14% (до $864 млрд). Это самый резкий рост со времен холодной войны.

