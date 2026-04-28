Кыргызстан и Китай обсудили военно-техническое сотрудничество

28 апреля 2026, 14:15

Глава Минобороны Кыргызстана Мукамбетов встретился с прибывшим в Бишкек китайским коллегой Дун Цзюнем.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

Особое внимание уделено реализации ранее достигнутых договоренностей в рамках военно-технического сотрудничества, а также оказание безвозмездной помощи и укрепление материально-технической базы ВС Кыргызстана. Кроме того, рассмотрены перспективы сотрудничества в области подготовки военных кадров, обмена опытом и расширения взаимодействия в сфере современных технологий,Глава китайского Минобороны примет участие в Совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится 28 апреля в Бишкеке.