Украина поможет Польше создать "армаду дронов" — Туск

28 апреля 2026, 14:45

Об этом польский премьер-министр Дональд Туск заявил во время выступления на форуме "На пути к URC (Ukraine Recovery Conference). Безопасность и оборонное измерение" в Жешуве.

"Наша цель состоит в том, чтобы неожиданным для россиян последствием войны стало преодоление фактически целой технологической эпохи. Чтобы в будущем, в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были защищены от атак с воздуха, от каких-либо посягательств агрессора", — отметил Туск.



Он рассказал, что польский план по созданию "армады дронов" будет реализовываться при поддержке технических знаний и опыта в области дронов "украинских друзей". Опыт Украины в отражении атак рф может стать частью польского ноу-хау по защите неба.



"Польша должна иметь свою современную "армаду дронов", чтобы мы могли не только сегодня помогать Украине, но и с полной уверенностью сказать польским женщинам и мужчинам: мы в безопасности", — добавил премьер.