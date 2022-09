13 сентября 2022, 15:15

Як українські інженери впливають на світовий ринок технологій

Українські IT-спеціалісти компанії GlobalLogic мають значний вплив на глобальний ринок технологій у різних галузях. Клієнти компанії мають від 7% до майже 40% частки ринку технологій у галузях медицини, медіа, телеком та автомобільних технологій. Розробки інженерів зокрема роблять людей здоровішими, підтримують якісний зв'язок, забезпечують комфортні та безпечні подорожі. Вплив українських IT-спеціалістів на індустрії можна оцінити в мільярди доларів США.



Глобальний ринок медичних пристроїв у 2021 році становив $532,62 млрд. Українські інженери долучені до проєктів, які займають майже 10% ринку й оцінюються в $50 млрд.



IT-фахівці створюють більше сотні медичних програмних рішень різного рівня. Серед них додатки для відстеження та аналізу здоров'я пацієнта, системи для передачі, обробки та зберігання медичних даних, програмне забезпечення пристроїв для надання першої допомоги та багато інших розробок.



Загалом у медицині існує три категорії пристроїв залежно від його потенційного впливу на людину. Більшість розробок, з якими працюють українські інженери, третього типу – тобто такі, що мають безпосередній вплив на здоров'я людини. Розробка, тестування та застосування пристроїв третього типу регламентуються суворими стандартами, зокрема FDA (Управлінням із нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів у США). До таких розробок належать, наприклад, розумні дефібрилятори й системи автоматичного введення ліків до організму людини, як то інсуліну.



У 2021 році глобальний ринок телекому досяг $1657,7 млрд. Українські інженери долучені до проєктів ключових гравців, які займають понад 37,5% ринку. Цю частку можна оцінити у $621 млрд*. Спеціалісти GlobalLogic створюють для телеком-індустрії технології потокової передачі відео та кабельного доступу, а також програмне забезпечення для Wi-Fi маршрутизаторів. Таким чином люди у всьому світі залишаються на зв'язку, використовують доступ до мережі для роботи, спілкування, розваг тощо.



Також інженери GlobalLogic долучені до проєктів у сфері медіа, що покращують користувацький досвід взаємодії із цифровим контентом. Частка проектів на глобальному ринку OTT-сервісів (стрімінгових платформ, які дають змогу споживати контент у потоковому режимі) становить щонайменше 36,4% і оцінюється від $36,9 млрд. При цьому ринок OTT-сервісів у 2021 році досяг $101,42 млрд.



Українські інженери допомагають створювати рішення для запису і зведення 70% всієї комерційної музики в світі. Відомі рокові, поп і джазові композиції з'явилися завдяки програмному комплексу Pro Tools, який, як і більшість інших рішень компанії Avid, допомагають створювати інженери GlobalLogic. Українські та світові групи використовують ProTools під час запису окремих треків і цілих альбомів. Серед них — Maroon 5, Coldplay, Linkin Park, "Океан Ельзи", "Друга ріка". За допомогою цієї технології були створені саундтреки до фільмів "Світ Юрського періоду", "Дедпул 2" чи серіалу "Гра престолів".



«Люди у всьому світі щодня користуються технологіями, до яких доклали руку спеціалісти з України. Коли їдуть в авто на роботу, дивляться улюблені телепередачі, спілкуються з близькими по відеозв’язку або автоматично отримують дозу інсуліну. Українським інженерам дійсно є чим пишатись і з точки зору експертизи, і з точки зору впливу на глобальний ринок технологій, — зазначає старший віцепрезидент зі стратегії та технологій в GlobalLogic Андрій Яворський. — Ми, як компанія, прагнемо відзначати внесок кожного інженера, чий вплив шириться далеко за рамки написання коду».



Також українські інженери створюють рішення для інших галузей, серед яких – автомобільні технології. Так, станом на 2021 рік об'єм ринку автомобільних інформаційно-розважальних систем оцінювався в $7,3 млрд. Частка ключових гравців, з якими співпрацюють інженери GlobalLogic, оцінюється від $28,12 млн.



Технології машинного навчання та комп'ютерного зору, над якими працюють українські інженери, дозволяють автомобілю бачити картину місцевості, розуміти своє положення в просторі та будувати карти, які можуть використовуватися для безпілотного водіння. Крім того, поки водій керує автівкою, автономна система моніторить його стан під час руху та відповідно реагує, якщо водій, приміром, починає засинати.



В Україні сотні тисяч спеціалістів створюють цифрові продукти та сервіси, але не завжди усвідомлюють реальні масштаби того результату, який приносить їх праця.



Щоб розповісти про внесок українських інженерів, GlobalLogic запустила кампанію “Make an impact beyond the code”. Її мета – розповісти про справжній імпакт інженерів програмного забезпечення. Щоб відзначити внесок кожного розробника, GlobalLogic пропонує поділитися історією власного імпакту – це важливо, щоб якомога більше людей в Україні та світі дізнались про надзвичайно важливі речі, які творять українські інженери.



Тут і далі під часткою ринку та її грошовим еквівалентом йдеться не про вартість послуг, які надала компанія чи ІТ-спеціалісти, а про % чи натуральний вираз частки ринку, на які прямо чи опосередковано впливають українські інженери.