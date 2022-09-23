Київстар відновлює зв'язок на звільненій Харківщині і будує нові базові станції

23 сентября 2022, 12:15

Національний телеком оператор відновлює мобільний зв`язок у щойно звільнених населених пунктах Харківської області.

Послуги мобільного зв`язку від Київстар повернуто у десять звільнених міст і селищ у Вовчанському, Ізюмському, Чугуївському та Балаклійському районах Харківщини.

Так, з 13 по 23 вересня інженери компанії відновили роботу мережі мобільного зв`язку в населених пунктах Балаклія, Білий Колодязь, Борівське, Вишнева, Вовчанськ, Волохів Яр, Ізюм, Петрівське, Шевченкове, Чкаловське.

Як зазначають телеком спеціалісти Київстару, які беруть участь у відновлюваних роботах, «компанія успішно долає складнощі, які виникають при будівництві і обслуговуванні стільникових базових станцій у звільнених населених пунктах. Зокрема, при відсутності електроенергії для підтримки роботи мережі використовуються стаціонарні і пересувні дизель-генератори. А там, де волоконно-оптична інфраструктура сильно пошкоджена, інженери Київстару застосовують обладнання Starlink».

Київстар зберігає за усіма своїми абонентами, які знаходяться на тимчасово окупованій території, їх мобільні номери і кошти на рахунках. Отже мешканці деокупованих населених пунктів можуть одразу користуватись послугами мобільного зв`язку, як тільки вони стають доступними. Крім того, завдяки національному роумінгу, послугами мобільного зв`язку мережі Київстар можуть користуватись також абоненти інших мобільних операторів України.

Київстар продовжує будівництво мережі 4G на всій підконтрольній Україні території для стабільної роботи послуг зв`язку та інтернету. Так, за 8 місяців 2022 року спеціалісти компанії збудували 302 нових базових станцій мобільного зв’язку, а також здійснили роботи з оновлення та модернізації 5,5 тисяч працюючих базових станцій. За шість місяців 2022 року національний телеком оператор інвестував у будівництво та розвиток телеком мережі в Україні майже 1,7 мільярдів гривень.