Зимову форму для 25 тисяч військових надішле Литва

"Найближчими місяцями в литовських підприємств буде закуплено і передано українським військовим зимове обмундирування на кілька мільйонів євро, тобто близько 25 тисяч українських військових буде забезпечено зимовим екіпіруванням", – повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
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