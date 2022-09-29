Зимову форму для 25 тисяч військових надішле Литва

29 сентября 2022, 10:45

"Найближчими місяцями в литовських підприємств буде закуплено і передано українським військовим зимове обмундирування на кілька мільйонів євро, тобто близько 25 тисяч українських військових буде забезпечено зимовим екіпіруванням", – повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.