Абоненти Київстар у звільнених населених пунктах отримують бонуси

14 октября 2022, 9:45

Київстар надає абонентам у звільнених містах і селах можливість дзвонити на номери телефонів мережі без оплати за тарфік, а також пакети мегабайтів і хвилин на інші мережі.

Ці бонуси вже почали отримувати абоненти Харківщині. Цими перевагами також зможуть користуватись абоненти Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей по мірі звільнення населених пунктів Збройними Силами України.



Компанія «Київстар» відновлює мережі мобільного зв`язку в деокупованих містах і селах України. Так, в Харківській області мережа телеком оператора вже працює у 205 деокупованих населених пунктах, в Херсонській області – в 10, на черзі – відбудова зв`язку в містах і селах Запорізької, Донецької та Луганської областей, які будуть визволені ЗСУ.

Абоненти Київстар у звільнених населених пунктах можуть одразу користуватись мобільним зв`язком, оскільки телеком оператор протягом усього часу зберігав за ними їх мобільні номери. Також компанія надає таким абонентам пакети послуг, за які не треба сплачувати: дзвінки у мережі, мегабайти, хвилини дзвінків на інші мережі. Так, абоненти Київстар, які з 24 лютого знаходились на територіях, які визволені від російських окупантів, та де Київстар відновив мобільний зв'язок, отримають:

• 5000 мегабайтів та 300 хвилин для дзвінків на інші мережі на 30 днів для абонентів передплати;

• 5000 мегабайтів на 30 днів та 100 хвилин на інші мережі на тиждень для абонентів контрактної форми обслуговування;

Бонусні нарахування послуг – частина комплексу заходів допомоги абонентам, які Київстар здійснює від початку повномасштабного вторгнення росії. На сьогодні оператор вже надав своїм абонентам безоплатних послуг або бонусів на суму понад 560 млн грн. А також інвестував у відновлення мережі, будівництво нових базових станцій, у посилення кібербезпеки та в нові IT-системи 1,7 млрд грн.



Нагадуємо, що завдяки національному роумінгу послугами мобільного зв`язку мережі Київстар також можуть користуватись абоненти інших телеком операторів України.