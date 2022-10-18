Київстар перерахував 5 000 000 гривень "гуманітарки"

18 октября 2022, 16:15

Завдяки благодійному внеску в розмірі 5 000 000 гривень, який мобільний оператор перерахував до БФ «Let`s help» в березні 2022 року, реалізована допомога для 40 геріатричних пансіонатів та територіальних центрів надання соціальної допомоги.

В цих закладах наразі перебуває 3638 самотніх людей поважного віку, з яких майже половина є лежачими підопічними соціальних закладів.

"З початком повномасштабної війни в Україні, Київстар системно підтримує суспільство та абонентів. Зокрема компанія перерахувала майже 104 мільйони гривень на гуманітарну допомогу ЗСУ, лікарням, літнім людям та постраждалим від війни. Пишаємось, що наші абоненти також підтримують ці напрями, з березня вони перерахували 3,8 млн грн допомоги завдяки благодійним SMS. Разом ми впевнено рухаємося назустріч перемозі!», – коментує Ганна Захараш, директорка з корпоративних комунікацій Київстар.



На передані кошти від мобільного оператора фонд «Let`s help» придбав для людей похилого віку в пансіонатах: необхідні продукти харчування, воду, ліки, засоби гігієни на місяць, а також сухі пайки на тиждень на випадок евакуації або перебування стареньких у бомбосховищах. Крім цього, заклади забезпечені електрогенераторами та паливом для них на випадки перебоїв з електропостачанням.

Долучитися й підтримати самотніх стареньких може кожен абонент передплати оператора відправивши SMS з будь-яким текстом на номер 88080. З мобільного балансу буде автоматично перераховано 10 грн до БФ «Let`s help». Отриману допомогу фонд спрямує на закупівлю найнеобхіднішого для мешканців геріатричних пансіонатів по всій Україні: продуктів, засобів гігієни та ліків.



Благодійний фонд Let's Help з 2015 року системно допомагає літнім людям та працює над створенням гідної старості в Україні. Під опікою благодійного фонду «Let’s help» знаходяться понад 10 тисяч підопічних, що проживають в геріатричних пансіонатах у 10 областях України. З початку нового етапу російської військової агресії проти України стан багатьох пансіонатів на межі гуманітарної катастрофи. Наразі фонд збирає кошти також на необхідні теплі речі, ковдри, генератори та твердопаливні котли в пансіонати для людей похилого віку.