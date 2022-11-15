Как контролировать айтишника? Вопрос, конечно, интересный, но решаемый

15 ноября 2022, 15:25

Мой хороший знакомый владеет довольно успешным бизнесом: занимается производством и торговлей кровельными материалами, к тому же имеет свои монтажные бригады. В сфере обустройства крыш — специалист высшего класса. Как любое предприятие такого рода за годы работы оброс постоянными клиентами, да и слухами земля полнится. В общем, дела идут неплохо, недавно обновил производственную линию, новый офис построил вместо старого на собственной территории. Понятное дело, что подросло количество персонала, да и количество компьютерной и офисной техники доросло до приличного уровня. Теперь можно смело именовать все это сообщество рабочих станций и прочего оборудования во главе с сервером ИТ инфраструктурой.

Но недавно я нашел друга в совсем нерадостном расположении духа. Оказывается, старый технарь никак не может найти общий язык с недавно нанятыми системными администраторами. Скажем прямо: знакомый — мастер на все руки, но вот с компьютерной техникой "на вы". А как же нынче в офисе обойтись без собственной сети, мощных ПК и продвинутого ПО? По его словам, технику купили самую современную, не поскупился, благо финансовое положение позволяет. Но вот системные администраторы вечно крутят носом и говорят, что там что-то не доработано, здесь не продумано. Вечно сидят чем-то как будто бы заняты. Но складывается впечатление, что на самом деле просто просиживают штаны. Помочь бухгалтерии освоить новую программу учета или разобраться с переставшим печатать принтером им вечно некогда. Но проверить их квалификацию, проконтролировать работу знакомый не в состоянии. Потому что не силен в подобных вопросах. Что же делать в подобных ситуациях? У меня есть ответ на такой вопрос.

Один из моих любимых актеров Жан Рено как-то сказал, что если человеку постоянно необходимо что-то объяснять, то не нужно ничего объяснять. Он, правда, имел в виду причину своего непостоянства в отношениях с женщинами. Но в ситуации с обеспечением работоспособности ИТ инфраструктуры предприятия стоит также поступать подобным образом. Если что-то не нравится в работе собственного персонала, следует заключить договор на абонентское обслуживание компьютеров и прочей техники с аутсорсинговой компанией. Ведь там работают настоящие профессионалы, в квалификации которых нет смысла сомневаться. А уж тем более контролировать их работу. За небольшую месячную абонплату они заменят собой целый штат собственных системных администраторов. И заметьте: таким айтишникам не нужно платить зарплату и обустраивать рабочие места. При этом время на устранение любой неисправности и помощь сотрудникам заказчика у них всегда найдется.

Обеспечить профессиональное обслуживание компьютерной и офисной техники — важная задача для руководителя и владельца любого бизнеса, например, для моего знакомого. Содержать целый штат собственных системных администраторов дорого, да и не особо надежно. Дело в том, что часто их квалификация, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А обращение в ИТ компанию дает возможность:

1. Сэкономить время и деньги.2. Освободить руководителя от необходимости контролировать работу айтишников — ну, не барское это дело, каждый должен заниматься своими прямыми обязанностями.3. Обеспечить надежную защиту и сохранность ценных для компании данных.4. Гарантировать быстрое решение любых проблем.5. Оптимизировать работу локальной сети предприятия.6. Грамотно настроить и обслуживать серверное оборудование.