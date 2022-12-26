Украина откроет десять новых посольств в Африке

26 декабря 2022, 11:15

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский на конференции послов "Война и новые горизонты в мире".

"Мы перезагружаем отношения с десятками стран Африки. В следующем году мы должны это усилить. Уже определены десять государств, где будут открыты новые посольства Украины. Также мы разработали концепцию Торгового дома "Украина-Африка" с открытием его представительств в столицах наиболее перспективных стран континента", – сказал Зеленский.По его словам, в дальнейших планах – открыть еще 13 посольств в странах Африканского континента, развивать отношения с Латинской Америкой, Индией, Китаем и другими странами Азии, с регионом островов Индийского и Тихого океанов.Зеленский отметил, что роль дипломатического корпуса будет решающей в поиске лидерства в стратегических регионах.