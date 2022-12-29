Київстар спростить доступ до хмарних сервісів Microsoft в 2023 році

29 декабря 2022, 13:45

На підтримку українського бізнесу у воєнний час Microsoft продовжить в 2023 році надавати клієнтам Київстар спеціальні умови на користування сервісами Azure та Microsoft 365.

Під час повномасштабної війни, розпочатої росією проти України, хмарні технології набули особливого значення для українських компаній. Вони дозволяють продовжувати вести діяльність попри складнощі, пов’язані з віддаленою роботою працівників, релокацією бізнесу, недоступністю фізічної IT-інфраструктури, кібератаками тощо. Розуміючи ці потреби, національний телеком-оператор Київстар як сертифікований партнер Microsoft в Україні наступного року продовжить пропонувати своїм клієнтам хмарні сервіси, які надають бізнесу необхідну гнучкість, захист від кіберзагроз, можливості для збереження і відновлення даних, масштабування проєктів тощо, на актуальних умовах від Microsoft, що можуть передбачати безоплатне користування певним обсягом послуг.

Зокрема, з 01.01.2023 до 30.11.2023 компанія надаватиме наявним бізнес-клієнтам спеціальні умови на користування ліцензійними сервісами Microsoft Azure та Microsoft 365.

Для нових підключеннь сервісів Microsoft Azure та Microsoft 365 у цей період можуть також надаватися спеціальні умови на користування ними до 30.11.2023. Вони визначаються під індивідуальні потреби клієнтів після проведення фахових консультацій зі спеціалістами Київстар.



Нагадаємо, що з хмарними сервісами від Microsoft, які можна підключити в Київстар,

бізнес-компанія або державна організація може:



• облаштувати робочі місця для співробітників у будь-якій точці світу - з Microsoft 365 чи Azure Virtual Desktop;

• налаштувати ефективну дистанційну роботу команди завдяки пакету офісних програм Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, 1ТБ хмарного сховища);

• оптимізувати, створити нову чи перенести наявну IT-інфраструктуру в хмару;

• зберігати дані у хмарі як тимчасово, так і на постійній основі;

• робити резервне копіювання усієї важливої інформації з Azure Backup (налаштування бекапу як окремих файлів і баз даних, так і робочих станцій працівників);

• протидіяти великим збоям завдяки Azure Site Recovery, який створений для екстреного відновлення даних (DRaaS)

та багато іншого.

Сертифіковані Microsoft спеціалісти Київстар допомагають підібрати те хмарне рішення, яке найбільше відповідає потребам компанії – під її індивідуальний запит. А також надають необхідну підтримку для роботи сервісів після підключення. Замовити консультацію можна на офіційному сайті Київстар.