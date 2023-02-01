Платформа ADWISOR від Київстар стає доступнішою

1 февраля 2023, 15:15

Компанії, які шукають нові інструменти для проведення промокампаній, можуть на практиці оцінити переваги платформи для самостійних клієнтських розсилок ADWISOR, використовуючи тестовий доступ до неї упродовж 30 днів.

Оновлений функціонал сервісу ADWISOR у тестовому режимі дозволяє розіслати до 10 персоналізованих SMS на номери Київстар — як на наявних клієнтів, так і на аудиторію оператора. Для цього користувачам доступні:



• таргетовані SMS та Viber-розсилки для пошуку нових клієнтів — повідомлення розсилаються тим абонентам Київстар, які погодилися отримувати пропозиції від партнерів оператора за програмою «Мої знижки»;

• SMS та Viber-розсилки на власну базу клієнтів, при цьому можна відправляти повідомлення і абонентам інших операторів.



Ще одне корисне оновлення ADWISOR: відтепер користувачі сервісу безпосередньо на платформі можуть скорочувати потрібні посилання, додавати їх до розсилки й відстежувати надалі статистику переходів за ними. При цьому можна на власний розсуд обрати найбільш зручний метод скорочення посилання — із випадковим набором букв і цифр після домену або з використанням власної назви.



Отримати більше інформації про платформу ADWISOR і замовити консультацію щодо її використання для проведення самостійних розсилок можна на сайті Київстар .