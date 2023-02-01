1 февраля 2023, 15:15

Платформа ADWISOR від Київстар стає доступнішою

Компанії, які шукають нові інструменти для проведення промокампаній, можуть на практиці оцінити переваги платформи для самостійних клієнтських розсилок ADWISOR, використовуючи тестовий доступ до неї упродовж 30 днів. 

Оновлений функціонал сервісу ADWISOR у тестовому режимі дозволяє розіслати до 10 персоналізованих SMS на номери Київстар — як на наявних клієнтів, так і на аудиторію оператора. Для цього користувачам доступні:

•    таргетовані SMS та Viber-розсилки для пошуку нових клієнтів — повідомлення розсилаються тим абонентам Київстар, які погодилися отримувати пропозиції від партнерів оператора за програмою «Мої знижки»;
•    SMS та Viber-розсилки на власну базу клієнтів, при цьому можна відправляти повідомлення і абонентам інших операторів.

Ще одне корисне оновлення ADWISOR:  відтепер користувачі сервісу безпосередньо на платформі  можуть скорочувати потрібні посилання, додавати їх до розсилки й відстежувати надалі статистику переходів за ними. При цьому можна на власний розсуд обрати найбільш зручний метод скорочення посилання — із випадковим набором букв і цифр після домену або з використанням власної назви.

Отримати більше інформації про платформу ADWISOR і замовити консультацію щодо її використання для проведення самостійних розсилок можна на сайті Київстар .


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