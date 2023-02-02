Укрпошта відновила роботу ще 5 відділень поштового зв’язку на Херсонщині

2 февраля 2023, 16:40

З лютого мережа Укрпошти в Херсоні та області поповнилася 5 відділеннями поштового зв’язку: три стаціонарні відділення відкрилися в Херсоні (73034), Високопіллі (74000) та Новорайську (74360).

Ще два пересувні відділення поштового зв’язку 73419 та 73444 з лютого обслуговують 35 населених пунктів Великоолександрівського та Херсонського районів. Так, поштовий оператор відновив роботу у 99% звільнених населених пунктів Херсонської області.



У відділеннях Укрпошти до звичного переліку послуг, як от відправка та отримання посилок, видача пенсії, прийом комунальних та інших платежів, оформлення передплати, додалися ще видачі разової фінансової допомоги від Червоного Хреста: за січень Укрпошта вже виплатила майже 27 млн грн таких виплат. Також з січня у сільських відділеннях Укрпошти – як стаціонарних так і пересувних – можна замовити доставку ліків. Для цього достатньо заповнити паперову форму, яку можна отримати у листоноші, у відділеннях поштового зв’язку чи пересувних відділеннях. Потім передати цю листівку працівнику Укрпошти та у відповідні терміни забрати своє відправлення.



Станом на початок лютого в Херсонській області працює 26 стаціонарних та 11 пересувних відділень поштового зв’язку, які надають послуги в 229 населених пунктах.