lifecell оголошує результати 2022 року та четвертого кварталу

10 марта 2023, 12:45

Оператор lifecell підсумовує фінансові та операційні результати діяльності за четвертий квартал 2022 року та весь рік у цілому.

Компанія демонструє зростання фінансових показників – річний дохід збільшився на 11%, EBITDA – на 14.6% на річній основі. Через війну 3-місячна активна база lifecell зменшилась до 8.5 мільйонів абонентів.



ДОХІД: У 2022 році дохід lifecell збільшився на 11.0% за рік — до 9,411.7 млн грн (проти 8,482.7 млн грн у 2021 році). В четвертому кварталі 2022 року дохід оператора збільшився на 8.3% — до 2,606.8 млн грн (проти 2,406.4 млн грн у четвертому кварталі 2021 року). Таке збільшення доходу зумовлене зростанням ARPU та підвищеним споживанням дата-послуг.



EBITDA і МАРЖА EBITDA: За рік показник EBITDA зріс на 14.6% — до 5,446.5 млн грн (порівняно з 4,751.2 млн грн у 2021 році). В четвертому кварталі 2022 року показник EBITDA виріс на 14.1% на річній основі — до 1,505.6 млн грн (як порівняти з 1,319.1 млн грн у четвертому кварталі 2021 року). Водночас, у 2022 році маржа EBITDA за рік зросла на 1.9 пункти — до 57.9%, якщо порівнювати з 56.0% у 2021 році. У четвертому кварталі 2022 року цей показник збільшився на 3 пункти до 57.8% (54.58% у четвертому кварталі 2021 року).

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ: За рік капітальні інвестиції зменшились на 16.3% — до 3,007.6 млн грн проти 3,593.6 млн грн у 2021 році. У четвертому кварталі 2022 року цей показник зменшився на 24.4% на річній основі — до 997.4 млн грн (порівняно з 1,319.3 млн грн у 2021 році).

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК: У 2022 році lifecell зафіксував чистий прибуток у розмірі 972.3 млн грн проти чистого прибутку 610.9 млн грн у 2021 році. Водночас, у четвертому кварталі 2022 чистий прибуток зріс на 71.8% - до 408.8 млн грн (порівняно з 237.9 млн грн у четвертому кварталі 2021 року).



«Нашою метою як оператора протягом минулого року було забезпечувати зв'язок українцям, попри руйнування та терор, спричинені російською агресією. Всупереч пошкодженню обладнання, бойовим діям, окупації та атакам на енергетичну інфраструктуру, ми не лише вистояли, але й розвивалися - запускали нові віддалені та онлайн сервіси, побудували 670 нових базових станцій та модернізували майже 2100 існуючих, відновлювали зв'язок на Starlink та генераторах на деокупованих територіях, зварювали оптику під обстрілами. Ми підтримували військових, медичних працівників та волонтерів - протягом року надали їм понад 500 тисяч пакетів послуг. Робота в цих надзвичайних умовах була визнана міжнародною телеком-спільнотою – ми отримали нагороду на всесвітній галузевій виставці Mobile World Congress у Барселоні. Це досягнення є результатом спільних зусиль всіх компаній галузі. Наш обов’язок перед нашими клієнтами та нашою країною залишається незмінним, і ми будемо продовжувати надавати послуги зв'язку українцям попри всі виклики», - прокоментував Ісмет Язиджи, головний виконавчий директор lifecell.