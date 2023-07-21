AORUS 15 - суперпортативный игровой ноутбук от Gigabyte

21 июля 2023, 13:45

15,6-дюймовая матрица с низким уровнем синего цвета,12 и 14-ядерные процессоры Intel Core i5 или i7, клавиатура с RGB подсветкой.



Ноутбуки доступны в конфигурациях с 12 и 14-ядерными процессорами Intel Core i5 или i7 12-го и 13-го поколения, видеокартой NVIDIA GeForce RTX4060 и RTX4070, оперативной памятью 8 и 16 Гб, накопителем SSD ёмкостью 512 Гб и 1 Тб, без операционной системы и с предустановленной Windows 11, Windows 11 Домашняя.

Особенности ноутбуков AORUS 15:



Экран - 15,6 дюймов 16:9 QHD (2560 x 1440) с частотой 165 Гц. Эксклюзивная технология GIGABYTE AI Eye Care автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от освещения. Матрица сертифицирована на низкий уровень синего цвета и на отсутствие мерцания (снижает утомляемость и сухость глаз).

Система охлаждения WINDFORCE Infinity не позволяет нагреваться ноутбуку во время энергоёмких игр.

Технология мультиплексирования позволяет геймерам переключаться между режимами видеокарты для повышения производительности.

Gigabyte Control Center — интегрированное приложение для персональных настроек, разработанное для профессиональных геймеров.

Поддержка памяти DDR5, которая отличается меньшим энергопотреблением, а также удвоенной пропускной способностью и объёмом по сравнению с DDR4 SDRAM.

Клавиатура с RGB-подсветкой. Ход клавиш до 1,7 мм. Полная защита от фантомных срабатываний N-Key Rollover. Функция макроса для каждой клавиши.

Металлический корпус черного цвета имеет толщину всего 20,8 мм. Вес устройства – 1,9 кг.

Гарантия производителя 2 года.