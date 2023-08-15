Иран замедляет темпы создания запасов обогащенного урана

15 августа 2023, 8:45

Иран значительно снизил темпы создания запасов высокообогащенного урана, что может послужить возобновлению переговоров с США по ядерной сделке, сообщает The Wall Street Journal.

«Представители администрации Байдена ранее сообщили Ирану, что рассмотрят возможность возвращения в ближайшие месяцы к переговорам, если летом 2023 г. Тегеран предпримет конкретные шаги по сокращению ядерной программы», - сообщается в статье.



Отмечено, что Исламская республика пока все равно сохраняет значительные запасы урана, обогащенного до 60%, которых может быть достаточно для создания двух ядерных устройств.