Як технології IoT, 5G і 5.5G впливатимуть на телеком-індустрію

25 октября 2023, 15:15

У Дубаї, ОАЕ, завершився 14-й Міжнародний форум широкосмугового зв’язку 2023 (MBBF 2023). Захід організувала компанія Huawei спільно з галузевими партнерами — GSMA, GTI та SAMENA.

Форум об’єднав мережевих операторів, лідерів галузей і партнерів екосистеми з усього світу задля дослідження успіху комерціалізації 5G і прискорення впровадження 5.5G. У цьому матеріалі ми розповімо про напрями розвитку телеком-галузі.



1. Тенденції формування розумного цифрового майбутнього



Розвиток галузей наближує впровадження 5.5G для максимального застосування новітніх рішень.



· Технологія Glasses-Free 3D (тривимірність без окулярів). Такі інновації, як хмарний рендеринг і 3D віртуальні аватари у режимі реального часу, забезпечують новий рівень імерсивності. У майбутньому все більша кількість пристроїв підтримуватиме Glasses-free 3D, що збільшить трафік даних у десятки разів.



· Автоматизовані транспортні засоби. За прогнозами, до 2025 року на дорогах з’являться понад 500 млн розумних автомобілів. Завдяки мережам із високою пропускною здатністю і малою затримкою розумні авто зможуть обмінюватися інформацією з людьми, іншими транспортними засобами, дорогами і хмарою в режимі реального часу. У сценаріях автоматизованого кермування споживання даних зросте у 100 разів.



· Процес виробництва нового покоління. Завдяки технології network slicing і периферійним обчисленням кількість мереж 5G у корпоративному секторі зросла у 100 разів, а розмір ринку — до понад 10 млрд доларів США. Виробничі лінії стають гнучкішими, а бездротові мережі набувають все більшої важливості. Huawei спільно з операторами і галузевими партнерами працювали над створенням першої у галузі гнучкої виробничої лінії 5.5G. Вона підтримує мережеві з’єднання для ефективнішого об’єднання обчислювальної потужності між хмарою і периферією.



· Універсальний Cellular IoT. Загалом у світі існує понад 3 млрд мобільних підключень IoT. Найближчим часом 5G підтримуватиме ширший спектр технологій IoT, таких як RedCap і Passive IoT. Це урізноманітнить застосування сценаріїв IoT і забезпечить ефективніший потік даних, інформації та обчислювальної потужності.



· Гарантовані інтелектуальні обчислення всюди. Завдяки інноваціям у сфері штучного інтелекту, наприклад, базовим моделям, попит на обчислювальну потужність стрімко зростатиме. За прогнозами, до 2025 року він збільшиться у 100 разів. Розширені мережеві можливості є надважливими для того, щоб розкрити увесь потенціал обчислювальної потужності штучного інтелекту. Мережі повинні мати більшу пропускну здатність і меншу затримку, щоб забезпечити інтелектуальне підключення. А майбутні мережі повинні бути більш автономними та інтелектуальними, щоб забезпечити надійний користувацький досвід.



2. Технологія RedCap: комерційні досягнення



RedCap набула масштабного комерційного застосування. Наразі понад 10 операторів із семи країн світу впровадили пілотну RedCap. Очікується, що протягом наступних трьох років кількість з’єднань RedCap перевищить 100 млн. Це сприятиме розробці нових програм 5G. RedCap може забезпечити оптимальний баланс між витратами та продуктивністю для різних галузей, таких як виробництво, електроенергетика, широкосмугове з’єднання в будинках, обмін інформацією між транспортними засобами (V2X) і розумні носимі пристрої. RedCap має в 10 разів більшу пропускну здатність мережі порівняно з 4G, а її пристрої споживають на 20% менше енергії.



Компанія Huawei та галузеві партнери, зокрема Lierda, Aumiwalker, Hangzhou For-X і Hongdian, представили понад 10 продуктів, що включають модулі RedCap, DTU та CPE. Очікується, що до кінця 2023 року буде випущено понад 50 галузевих пристроїв, які прискорять розгортання додатків RedCap.



3. Розвиток і розкриття усього потенціалу 5G



Технології 5G показали значний прогрес у розгортанні, впровадженні мереж, споживчих послуг і промислових додатків. Наразі у світі розгорнуто понад 260 мереж 5G, що охоплюють майже половину населення світу. Всього через три роки після запуску кількість підключень 5G досягла одного мільярда. Для порівняння: 4G знадобилося шість років, щоб досягти того ж показника. 5G став новим рушієм зростання для мобільних операторів на споживчому ринку: у провідних мобільних операторів світу на частку 5G зараз припадає більшість мережевого трафіку.



5G також допоміг виходу мереж мобільного зв'язку на вертикальний галузевий ринок, і це є однією з головних відмінностей 5G від 4G. Нині існують понад 50 000 промислових додатків 5G і 10 млн підключень у промислових умовах.



За підсумками форуму, інновації сприятимуть економічній трансформації галузей. 5G є надважливою частиною цього процесу, відкриваючи нові ринки і можливості. Операторам і галузевим гравцям потрібно буде не лише постійно вдосконалювати свої можливості, але й розвивати нові для інтелектуалізації галузей і прискорення формування розумного цифрового світу.