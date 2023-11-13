13 ноября 2023, 8:15

Україна та МВФ домовилися на експертному рівні про другий перегляд Програми

Україна та МВФ домовилися на експертному рівні про другий перегляд Програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF.



У Фонді відзначили наш прогрес у виконанні зобов’язань у межах програми та відданість реформам. Ця домовленість відкриває шлях до отримання траншу в близько 900 млн доларів. Очікуємо, що відповідне рішення буде ухвалене Виконавчою радою МВФ найближчими тижнями.



Програма в рамках Механізму розширеного фінансування МВФ — це чотирирічна програма загальним обсягом 15,6 млрд доларів, яка є важливою для підтримки нашої економічної стабільності та відновлення.

