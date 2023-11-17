17 ноября 2023, 10:15

2024 року тарифи на передачу електроенергії в Україні будуть підвищені

Відповідне рішення схвалила Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Якщо рішення буде ухвалено остаточно, стандартний тариф на передачу електроенергії зросте на 22,1%, а тариф для "зеленої" металургії – на 97%.


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