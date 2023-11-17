2024 року тарифи на передачу електроенергії в Україні будуть підвищені

17 ноября 2023, 10:15

Відповідне рішення схвалила Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).



Якщо рішення буде ухвалено остаточно, стандартний тариф на передачу електроенергії зросте на 22,1%, а тариф для "зеленої" металургії – на 97%.