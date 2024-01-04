4 января 2024, 10:15

ЄС ввів санкції проти російського алмазодобувного гіганта "Алроса"

Рада ЄС 3 січня внесла у санкційний список російського алмазодобувного гіганта - компанію «Алроса», на яку припадає більше 90% всього російського видобутку алмазів, та її генерального директора Павла Маріничева.



Ця компанія – важлива частина економічного сектора, що забезпечує значні доходи уряду російської федерації.

