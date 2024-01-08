8 января 2024, 10:15

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

До країн ЄС перевезли рекордну кількість пасажирів, але попит залишається дуже великий. У 2023 році були перевезені за груповими заявками майже 450 тисяч пасажирів.



Значна частина з яких — діти з родин, постраждалих від війни, діти з внутрішньо переміщених родин та пасажири інших соціально незахищених категорій.

