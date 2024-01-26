Українці за рік купили нових авто на понад 105 мільярдів

26 января 2024, 13:45

Юридичні особи витратили на придбання нових авто понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.

Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки Toyota – 16,4 млрд грн. Найпопулярнішим автомобілем цієї марки став кросовер Toyota RAV-4. За рік було зареєстровано 2934 авто цієї моделі.



На другому місці розташувався BMW. На автомобілі цієї марки витратили 13,7 млрд грн. Лідером став BMW X5 (986 одиниць).



Всього Упродовж року в Україні реалізували майже 61 тис. нових легкових авто.

