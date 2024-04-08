McDonald's выкупит все франшизы в Израиле

8 апреля 2024, 10:15

На фоне бойкота и ущерба бизнесу из-за ситуации вокруг сектора Газа McDonald's выкупит все свои 225 ресторанов в Израиле в результате соглашения с франшизой Alonyal, которая управляла бизнесом в течение 30 лет (CNBS).

С начала эскалации вокруг сектора Газа 7 октября 2023 г. сеть McDonald's подверглась критике в мусульманском мире за поддержку, оказываемую израильской армии. Филиалы McDonald's в Египте, Ливане и Турции столкнулись с многочисленными актами вандализма, а пропалестинские демонстрации прошли возле ресторанов по всему миру.