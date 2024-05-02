Про це повідомив директор із розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак.
Суть проєкту полягає в тому, що в певній точці на трасі формується весь необхідний комплекс послуг, який потрібен автомобілістам і мандрівникам.
Цього року планується втілення таких проєктів в обласних центрах, містах-мільйонниках або їхніх сателітах. Водночас він наголосив, що жоден із ключових гравців або мереж заправок не має ексклюзивного права роботи з McDonald's.
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