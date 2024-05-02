2 мая 2024, 11:15

McDonald's може зʼявитися на українських АЗС

Про це повідомив директор із розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак.



Суть проєкту полягає в тому, що в певній точці на трасі формується весь необхідний комплекс послуг, який потрібен автомобілістам і мандрівникам.



Цього року планується втілення таких проєктів в обласних центрах, містах-мільйонниках або їхніх сателітах. Водночас він наголосив, що жоден із ключових гравців або мереж заправок не має ексклюзивного права роботи з McDonald's.

