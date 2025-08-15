5G в тестовом режиме заработает в Бородянке Киевской области и в Харькове

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что эти населенные пункты выбрали из-за значительных разрушений в результате обстрелов, чтобы проверить работу новой технологии в условиях поврежденной инфраструктуры и возможных перебоев с ресурсами.
"Специалисты также смогут оценить потенциал 5G в восстановлении городов — от внедрения smart-решений для муниципалитетов до цифровых сервисов для граждан", — отметил глава ведомства.
Федоров добавил, что до 2030 года Украина планирует полностью перейти с 3G на современные стандарты мобильной связи. Переход будет происходить поэтапно, чтобы пользователи не ощутили резких изменений, подчеркнул глава Минцифры.
