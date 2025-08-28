Rafael заключила с Германией новую сделку на €358 млн

28 августа 2025, 13:15

Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems подписала контракт с Германией на поставку 90 прицельно-навигационных контейнеров Litening 5 для истребителей Eurofighter Typhoon.

Стоимость контракта оценивается примерно в €358 млн. По данным немецких СМИ, сделка была одобрена бюджетным комитетом Бундестага еще в июне.



«Решение правительства Германии, принятое после закупки Litening 3, о приобретении усовершенствованной модели Litening 5 отражает удовлетворенность проверенной в эксплуатации системой, с акцентом на точность, надежность и перспективность», - отмечается в пресс-релизе Rafael.



Litening 5 - система пятого поколения, предназначенная для наблюдения за наземными целями и точного наведения вооружений. По данным компании, такие контейнеры уже используются в 28 странах, а их общие продажи превысили 2.000 единиц.