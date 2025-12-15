Китайський "Тяньмушань-1": водень для безпілотної економіки

15 декабря 2025, 14:45

Повідомлення про рекордний політ дрона «Тяньмушань-1» на 188,6 км виглядає як типовий піар про «книгу рекордів», але важливі не цифри, а архітектура платформи.



Лабораторія Пекінського авіакосмічного університету та компанія Hangzhou Tianmu Hydrogen Peng відпрацювали повністю власну водневу енергосистему з питомою потужністю пальникового елемента 1500 Вт/кг і заявленою утилізацією водню 97,5 % – тобто Китай тестує не просто дрон, а серійний енергетичний модуль для цілого класу БпЛА.

Легкий карбоновий корпус, злітна маса близько 25 кг із корисним навантаженням 6 кг, до чотирьох годин польоту і радіус управління до 100 км у прямій видимості — це вже про практичні задачі: тривалий моніторинг ЛЕП і трубопроводів, патрулювання прибережних зон і островів, логістика в горах, пошуково-рятувальні операції в містах.Для військових такий набір параметрів означає тривалу роботу розвідувальних платформ над комунікаціями, супровід колон, наведення артилерії та оперативне підсилення тактичних мереж зв’язку без прив’язки до важких наземних генераторів.Ключовий сигнал — створення лінійки бортових водневих систем потужністю від 100 Вт до 40 кВт із власним автопілотом і наземною станцією під «чисто водневу» архітектуру. Тобто Пекін не експериментує з одиничним рекордним дроном, а формує технологічну платформу, яку можна масштабувати від легких мультикоптерів до важчих вантажних БпЛА. Обмеження очевидні: вартість виробництва й інфраструктури, ризики зберігання водню, чутливість до пошкоджень баків.Але якщо Китай зможе здешевити цикл «виробництво — зберігання — заправка», водневі безпілотники стануть одним з елементів його довгострокової стратегії домінування в сегменті тривалого низьковисотного моніторингу та логістики.