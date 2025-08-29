Си написал секретное письмо Моди с предложением о сотрудничестве — Bloomberg

29 августа 2025, 11:45

По данным агентства, еще в марте, когда президент США Дональд Трамп ужесточал торговую войну с Китаем, Пекин начал планомерное и тихое налаживание отношений с Индией.

Так, глава КНР Си Цзиньпин написал письмо президенту Индии Драупади Мурму, чтобы прощупать почву для улучшения отношений. Затем послание передали премьеру Индии Нарендре Моди.

Правительство Моди начало предпринимать серьезные усилия по улучшению отношений с Китаем лишь в июне, тогда торговые переговоры с США становились все более напряженными. В августе сближение Индии и Китая ускорилось: страны договорились уладить старые пограничные конфликты, в следующем месяце может возобновиться авиасообщение между ними, индийские и китайские компании обсуждают сотрудничество, а в эти выходные Моди совершит свой первый визит в Китай за семь лет. К тому же, Индия может стать новым рынком для Китая, а сама Индия нуждается в китайских инвестициях.



Индийско-китайское потепление отношений имеет серьезные последствия для США, которые на протяжении последних десятилетий при сменяющихся администрациях тщательно выстраивали отношения с Нью-Дели, рассчитывая сделать его противовесом все более могущественному Китаю. Трамп нарушил эту стратегию, введя 50-процентные тарифы на индийский экспорт из-за закупок Индией российской нефти.



Впрочем, обе стороны понимают, что наладить сотрудничество будет сложно: Пакистан, противник Индии, связан с Китаем, а Индия сотрудничает с Тайванем. Еще одним препятствием является "тибетское правительство в изгнании" и вопросы преемственности после кончины 90-летнего Далай-ламы. Правительство Китая, ссылаясь на императорский указ 1793 года, заявило, что процедура отбора и кандидатура должны быть одобрены Пекином.

