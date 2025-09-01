1 сентября 2025, 11:45

Дональд Трамп "запропонував розгорнути китайських миротворців" в Україні, - FT

Видання з посиланням на джерела пише, що минулого тижня на зустрічі з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським він запропонував запросити Китай надіслати миротворців для моніторингу "нейтральної зони" вздовж 1300-кілометрової лінії фронту в рамках мирного врегулювання з Росією.



Проте офіційно в Білому домі це спростовують.



"Це неправда", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації Трампа, додавши, що "жодного обговорення китайських миротворців не було".

