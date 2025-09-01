ГлавнаяНовости
1 сентября 2025, 12:15

USAID официально закрывается - Рубио

"С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А после передачи небольшого набора основных программ в Госдепартамент USAID официально закрывается", — заявил госсекретарь США.
Оцените новость:
  • 0 оценок