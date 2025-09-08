Европе придется потратить 4,8 млрд евро на разведку

Европе придется выделить 4,8 млрд евро на замену разведывательных данных, которые сейчас в основном предоставляют США для Украины, включая спутники, сыгравшие ключевую роль в российско-украинской войне.
Об этом говорится в докладе «Прогресс и недостатки в обороне Европы».
Европейские официальные лица заявляют, что США должны продолжать предоставлять эти ресурсы в соответствии с возможным мирным соглашением, чтобы украинские и европейские силы могли быть предупреждены о любых нарушениях со стороны РФ.
Кроме того отмечается, что в Европе также отсутствуют свои комплексные системы ПВО и ПРО большой дальности, способные сбивать баллистические ракеты. С этой задачей почти полностью справляются американские системы Patriot. Ранее генсек НАТО Рютте заявил, что европейским странам необходимо увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в 5 раз.
