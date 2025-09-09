"Коалиция желающих" обсуждает возможность воздушного щита США над Украиной

9 сентября 2025, 12:15

Европа не верит в возможность урегулирования войны в Украине дипломатическим путем, и поэтому хочет закрыть небо над ней при помощи США.

Об этом пишет Financial Times, со ссылкой на источники. «Сейчас идут разговоры о создании “фактического режима прекращения огня” с помощью американского “воздушного щита” для Украины», - говорится в статье. Ожидается, что этот щит сможет усилить противовоздушную оборону Украины и закроет небо от дронов. Однако отмечается, что это не защитит страну от баллистических ракет.



Кроме того, европейцы предлагают оказать стране военно-морскую поддержку. Также обсуждается размещение авианосцев, «вероятно, из Европы».