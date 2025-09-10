ГлавнаяНовости
10 сентября 2025, 13:45

iPhone 17 на 80% быстрее iPhone 15

Также он будет работать на 8 часов дольше, чем iPhone 16, и заряжаться на 50% за 20 минут. 

 
Оцените новость:
  • 0 оценок