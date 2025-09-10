Польша хочет задействовать статью 4 Устава НАТО

10 сентября 2025, 14:15

"Статья 4 — это лишь прелюдия к более глубокому сотрудничеству, и слов недостаточно. Мы рассчитываем на значительно большую поддержку в ходе консультаций. Это не наша война, это не только война за украинцев, это война, это противостояние, которое россия объявила всему свободному миру", — цитирует премьера Туска Onet.

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что государства — члены НАТО будут проводить совместные консультации, если, по мнению любого из них, их территориальной целостности, политической независимости или безопасности угрожает опасность.