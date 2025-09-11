Генсек НАТО на брифинге положительно оценил работу пилотов и всех, кто внес вклад в "быструю и успешную реакцию".
"Прошлой ночью многочисленные беспилотники из россии нарушили воздушное пространство Польши. Наши системы противовоздушной обороны были активированы и успешно обеспечили защиту территории НАТО, как им и предназначено", — сказал он.
Также Рютте сообщил, что Североатлантический совет утром провел заседание и обсудил ситуацию в свете запросов Польши о консультациях в соответствии со ст. 4 устава НАТО.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 9:15
Дія.Підпис тепер працює в ЄС
- Технологии | Сегодня, 8:45
Вперше за 70 років осетри повернулися на Хортицю
- Гаджеты | Сегодня, 8:42
Подходит ли камера iPhone 17 для блогеров и TikTok?
- Технологии | Сегодня, 8:15
Рютте доволен, как Польша и союзники справились с российскими дронами
- Железо | Вчера, 19:45
GIGABYTE M27QS - ігровий монітор з частотою 180 Гц та інтегрованим Google TV
- Технологии | Вчера, 14:45
JL-3: китайський прорив у сфері стратегічного стримування
- Технологии | Вчера, 14:15
Польша хочет задействовать статью 4 Устава НАТО
- Железо | Вчера, 13:45
iPhone 17 на 80% быстрее iPhone 15
- Бизнес | Вчера, 13:15
Правительство Польши одобрило новый законопроект о помощи украинцам
Последние материалы
- Обзоры | 7 сентября, 18:48
be quiet! System Power 11 – "бронзовий" БЖ для продуктивних ПК
- Аналитика | 6 сентября, 14:33
Дайджест найцікавішого за тиждень №5 - зарядка для електромобіля від EcoFlow та х-ки ракето-дрона "Паляниця"
- Обзоры | 6 сентября, 13:45
Досвід використання EcoFlow Delta 2
- Обзоры | 5 сентября, 9:17
EcoFlow 60W Solar Panel (EF-Fold-P060-DT) – 60Вт панель, яку можна покласти в сумку
- Обзоры | 3 сентября, 19:57
EcoFlow Smart Plug – одна з найбільш зручних "розумних" розеток
- Обзоры | 31 августа, 23:32
Verbatim Dual QuickStick 256GB USB 3.2 Gen1 + Type-C Grey (32041) – швидкісна металева флешка з двома інтерфейсами
- Обзоры | 31 августа, 22:24
Verbatim Plectra - type-C-флешка з гарними швидкостями
- Аналитика | 30 августа, 17:10
Дайджест найцікавішого за тиждень №4 - особливості Rapid Magnetic та подарунки від EcoFlow
- Обзоры | 29 августа, 20:53
Patriot PEF512GEP31MCX – відео 4К та підтримка A1
Популярные новости
- Железо | Вчера, 19:45
GIGABYTE M27QS - ігровий монітор з частотою 180 Гц та інтегрованим Google TV 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 12:45
Apple анонсирует iPhone 17 Air: ультратонкий флагман, — Wired 5.00
- Железо | 7 сентября, 19:37
be quiet! представляє Pure Loop 3 LX та Pure Loop 3 5.00
- Интернет | Сегодня, 9:15
Дія.Підпис тепер працює в ЄС 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:45
Вперше за 70 років осетри повернулися на Хортицю 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 8:42
Подходит ли камера iPhone 17 для блогеров и TikTok? 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:15
Рютте доволен, как Польша и союзники справились с российскими дронами 0.00
- Технологии | Вчера, 14:45
JL-3: китайський прорив у сфері стратегічного стримування 0.00
- Технологии | Вчера, 14:15
Польша хочет задействовать статью 4 Устава НАТО 0.00