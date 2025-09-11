11 сентября 2025, 8:15

Рютте доволен, как Польша и союзники справились с российскими дронами

Генсек НАТО на брифинге положительно оценил работу пилотов и всех, кто внес вклад в "быструю и успешную реакцию".



"Прошлой ночью многочисленные беспилотники из россии нарушили воздушное пространство Польши. Наши системы противовоздушной обороны были активированы и успешно обеспечили защиту территории НАТО, как им и предназначено", — сказал он.



Также Рютте сообщил, что Североатлантический совет утром провел заседание и обсудил ситуацию в свете запросов Польши о консультациях в соответствии со ст. 4 устава НАТО.

