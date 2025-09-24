ГлавнаяНовости
24 сентября 2025, 13:15

У жовтні в Україні очікується значний спалах коронавірусу

ЗМІ повідомляють, що в Україні в жовтні прогнозується суттєве зростання випадків захворювання на коронавірус, що може значно вплинути на населення.


Оцените новость:
  • 0 оценок