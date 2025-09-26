В МАГАТЭ заявили о взрыве беспилотника возле Южноукраинской АЭС

Отмечается, что беспилотник был сбит в 800 м от станции. Всего было зафиксировано 22 БПЛА, некоторые из которых приблизились к АЭС на расстояние до 500 м.
"Беспилотники снова подлетают слишком близко к атомным электростанциям, подвергая риску ядерную безопасность. К счастью, инцидент вчерашней ночью не привел к повреждениям самой Южноукраинской АЭС. В следующий раз нам может так не повезти. Я продолжаю призывать обе стороны проявлять максимальную сдержанность в военном отношении вокруг всех важных ядерных объектов", — заявил генеральный директор МАГАТЭ Гросси.
