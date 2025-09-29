Иран активизировал работы на загадочном подземном объекте — The Washington Post

29 сентября 2025, 17:15

Работы ведутся на участке, известном как гора Кирка, где с 2020 года иранские инженеры прокладывают туннель в горный хребет.

Объект расположен примерно в 1,6 км от ядерного комплекса в Натанзе, который стал целью бомбардировок США 22 июня.



Издание отмечает, что точное назначение объекта остается неясным. Инспекторы МАГАТЭ никогда не посещали его, а гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что Иран отклонил его вопросы по этой локации. По оценкам аналитиков, подземные залы на горе Кирка могут быть расположены на глубине до 100 метров.











