ГлавнаяНовости
29 сентября 2025, 17:15

Иран активизировал работы на загадочном подземном объекте — The Washington Post

Работы ведутся на участке, известном как гора Кирка, где с 2020 года иранские инженеры прокладывают туннель в горный хребет.

Объект расположен примерно в 1,6 км от ядерного комплекса в Натанзе, который стал целью бомбардировок США 22 июня.

Издание отмечает, что точное назначение объекта остается неясным. Инспекторы МАГАТЭ никогда не посещали его, а гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что Иран отклонил его вопросы по этой локации. По оценкам аналитиков, подземные залы на горе Кирка могут быть расположены на глубине до 100 метров.






Оцените новость:
  • 0 оценок