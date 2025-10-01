1 октября 2025, 9:45

Компании Илона Маска покинули десятки руководителей — FT

За последний год бизнес-империя Илона Маска пережила волну увольнений руководителей высшего звена из-за требований и политической активности миллиардера.



Недавно ушли из компании Tesla важные члены ее американского отдела продаж, подразделения по производству аккумуляторов и силовых агрегатов, отдела по связям с общественностью и директор по информационным технологиям, а также основные члены команд по роботу Optimus.



Еще более стремительная текучка кадров наблюдалась в xAI, стартапе Маска в области искусственного интеллекта. Недавно финансовый директор и главный юрисконсульт компании покинули свои должности после непродолжительного пребывания в них с разницей в неделю.



Как пишет Financial Times, многие с радостью ушли со службы после долгой работы, чтобы основать стартапы или сделать перерыв в карьере, также наблюдается рост числа тех, кто уходит из-за выгорания, несогласия с решениями бизнесмена по вопросам развития компаний, массовых увольнений и политических взглядов Маска.



Нагрузка на сотрудников возросла после запуска ChatGPT в конце 2022 года, отметили работники xAI. Они считают, что соперничество Илона Маска с Сэмом Альтманом (они были соучредителями OpenAI, пока не поссорились) — одна из главных причин давления на персонал. "Илон затаил обиду на ChatGPT и тратит каждую свободную минуту на то, чтобы вытеснить Сэма из бизнеса", — сказал FT один из источников.

