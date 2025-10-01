Індія розмірковує над закупівлею С-400 і навіть С-500

1 октября 2025, 13:45

Видання The Print повідомляє, що Міноборони Індії розглядає можливість придбання додаткових російських зенітних комплексів С-400 «Тріумф», а також перспективних С-500 «Прометей».

Контракт 2018 року на п’ять батарей С-400 містив опціон ще на п’ять — Делі може активувати його за попередньою ціною з урахуванням валютних коливань. У Росії залишаються непоставленими ще дві системи, проте офіційно обіцяють виконати зобов’язання до вересня 2026 року. Водночас у Нью-Делі визнають: графік напряму залежить від ходу війни РФ проти України.



Заяви пролунали на тлі паралельних російських пропозицій щодо винищувачів п’ятого покоління Су-57. Для Індії це вже не перша точка дотику: ще у 2010-х роках Делі розглядав спільну програму FGFA на базі Су-57, але у 2018-му відмовився через невідповідність критеріям малопомітності. Цікаво, що нинішня дискусія знову накладається на відмову Індії від американських F-35A: Вашингтон отримав чіткий сигнал про відсутність інтересу, хоча кілька років тому цей варіант серйозно обговорювався.



У підсумку, намір розглядати закупівлю С-500, які ще не поставлені навіть на озброєння самої РФ, виглядає радше як політичний жест, ніж реальна програма. Делі таким чином демонструє балансування: з одного боку, утримує Росію у статусі ключового оборонного партнера, з іншого — посилає сигнал Заходу, що відмова від F-35 не означає зменшення амбіцій у сфері ППО та ВПС. Для Москви ж такий сигнал — спосіб утримати індійський ринок на тлі санкцій та зриву поставок в інші країни.



Питання полягає у практичності: чи здатна РФ реально виконати навіть чинні контракти, і чи ризикуватиме Індія прив’язувати критичний сегмент протиповітряної оборони до партнера, чия військова промисловість працює на межі можливостей?