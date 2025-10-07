7 октября 2025, 10:45

Украина создала сеть батарей для сохранения электричества после атак РФ — WSJ

По информации издания, в преддверии очередной зимы энергетические поставщики Украины делают ставку на сеть массивных батарей американской разработки, которые хранятся в засекреченных местах для повышения устойчивости энергосистемы.



Аккумуляторные парки, общая мощность которых составляет 200 МВт, могут обеспечивать энергией около двух часов примерно 600 тыс. домов, что эквивалентно электроснабжению города размером с Вашингтон. Эти энергоблоки могут дать инженерам время для восстановления обслуживания и предотвращения блэкаута.



Программа по установке батарей стоимостью $140 млн, завершенная в августе. Чтобы не сделать батареи мишенью, их конкретное местоположение и детали мер по защите держится в защите.



Шесть объектов, расположенных в Киеве и Днепропетровской области, подключены к электросети и подают энергию, если другой источник, например, теплоэлектростанция, выходит из строя, помогая избежать веерных отключений.

