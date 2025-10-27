Серіал "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" буде доступний на HBO Max через MEGOGO

27 октября 2025, 18:15

27 жовтня відбудеться прем’єра в Україні довгоочікуваного серіалу «Воно: Ласкаво просимо до Деррі», події якого відбуваються у всесвіті оригінальної історії Стівена Кінга.

Контент виходить на HBO Max та доступний через медіасервіс MEGOGO, де нові епізоди будуть виходити з українською озвучкою щопонеділка.

Події серіалу розгортаються у 1962 році, за 27 років до подій першого фільму «Воно». Глядачів повертають у зловісне містечко Деррі, де головні герої стикаються з давнім злом, коли у місті починають загадково зникати діти. Для передплатників MEGOGO буде доступна українська озвучка, а також – оригінальна аудіодоріжка та субтитри.

Перший сезон створено HBO Original та складається з восьми епізодів, які обіцяють ще більш напружений сюжет та глибше розкриття передісторії кривавих злочинів Пеннівайса. У новому серіалі глядачі також побачать повернення Білла Скашгорда у ролі клоуна Пеннівайза. До того ж актор виступив одним із виконавчих продюсерів серіалу. Крім того, у ролях: Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Кріс Чок, Джеймс Ремар, Стівен Райдер, Мадлен Стоу, Руді Манкузо.

Над серіалом працює та сама команда, що й над успішними фільмами «Воно» та «Воно 2» – режисер Енді Мускетті, продюсерка Барбара Мускетті та сценарист Джейсон Фукс. Енді Мускетті особисто зрежисував кілька епізодів, включно з пілотним. Нагадаємо, що серіал є приквелом до оригінальної історії Стівена Кінга та фільмів «Воно» (2017) та «Воно 2» (2019). Проєкт вже отримав схвальний відгук від самого Стівена Кінга, який назвав серіал "дивовижним", а перший епізод "жахливим".

MEGOGO є першим партнером Warner Bros. Discovery з трансляції серіалів HBO Original в Україні за передоплатою. Це партнерство охоплює прем'єрні покази всіх нових релізів HBO і Max, а також контент власного виробництва й придбаний у третіх сторін. Контент доступний до перегляду за передплатами «MEGOPACK» (Максимальна), MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S.

