Азербайджан и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в здравоохранении

31 октября 2025, 14:59

Об этом Report заявил министр здравоохранения Украины Ляшко.

По его словам, подписание документа между главами соответствующих министерств планируется 1 ноября.Ляшко отметил, что Баку и Киев рассматривают возможность открытия представительства одного из украинских медвузов в Азербайджане и планируют укреплять взаимодействие в сфере обмена опытом, а также подготовки и повышения квалификации медицинских специалистов. Кроме того, министр сообщил, что уже подписаны новые соглашения между медвузами и учреждениями двух стран.