Азербайджан и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в здравоохранении

Об этом Report заявил министр здравоохранения Украины Ляшко.
По его словам, подписание документа между главами соответствующих министерств планируется 1 ноября.
Ляшко отметил, что Баку и Киев рассматривают возможность открытия представительства одного из украинских медвузов в Азербайджане и планируют укреплять взаимодействие в сфере обмена опытом, а также подготовки и повышения квалификации медицинских специалистов. Кроме того, министр сообщил, что уже подписаны новые соглашения между медвузами и учреждениями двух стран.