Турция и РФ ведут переговоры о продлении соглашений по поставкам газа

5 ноября 2025, 13:58

По данным источников Bloomberg, контракты между российским «Газпромом» и турецкой госкомпанией BOTAŞ на поставку до 21,75 млрд кубометров газа в год истекают 31 декабря 2025 г.

Стороны обсуждают сохранение годовых объемов поставок на уровне ок. 22 млрд кубометров.



Для «Газпрома» Турция остается одним из ключевых рынков после потери большей части европейских потребителей из-за российско-украинской войны. Именно это, как отмечает издание, дает Анкаре дополнительные рычаги для переговоров по снижению цены при возобновлении контрактов.



В 2024 г. поставки «Газпрома» в Турцию составили ок.21,6 млрд кубометров газа, что сделало страну вторым по объемам покупателем российского трубопроводного газа после Китая. Исторически Турция остается четвертым по величине газовым рынком в Европе, который почти полностью зависит от импорта. Значительную долю импортируемого газа также обеспечивают Азербайджан и Иран.





