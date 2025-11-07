США хотят разместить своих военных на авиабазе в Сирии — Reuters

7 ноября 2025, 11:45

По данным источников агентства, речь идет про авиабазу в Дамаске.

США планируют использовать ее для мониторинга потенциального соглашения о ненападении между Израилем и Сирией.



Источники рассказали, что Пентагон провел несколько разведывательных миссий на базе (там уже приземлялись американские самолеты) и пришел к выводу, что длинная взлетно-посадочная полоса базы готова к немедленному использованию.



Согласно информации сирийских источников, США смогут использовать базу для логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных операций, при этом Сирия сохранит полный суверенитет над объектом.



Пока неясно, когда именно на базу будут направлены американские военнослужащие. Агентство считает, что планы США по военному присутствию в сирийской столице могут быть признаком стратегической переориентации Сирии на США.



В понедельник на встречу с президентом США в Вашингтон прилетит (https://t.me/dmytrogordon_official/118968) президент Сирии.