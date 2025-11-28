ГлавнаяНовости
28 ноября 2025, 8:15

На Netflix стартовал финальный сезон "Очень странных дел"

События разворачиваются спустя 18 месяцев после финала четвертого сезона, в котором Векна разрушил границу между реальностью и Изнанкой.

Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город. Параллельно правительство ведет поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин. Продолжение истории получилось невероятно мрачным и кровавым.

К просмотру доступны уже четыре серии пятого сезона. Следующие три выйдут на Рождество – 25 декабря, а заключительная часть – 31 декабря.

Во время премьеры сериала на Netflix произошел массовый сбой, однако работу сервиса вскоре восстановили.


