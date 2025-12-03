Как правильно получить ссуду в Израиле

3 декабря 2025, 10:55

Обратите внимание, что ссуда в Израиле и условия ее получения зависят от ее типа, цели кредитования и вашего статуса в стране - являетесь ли Вы резидентом, нерезидентом или новым репатриантом.

Основные сведения и шаги:

Вы можете взять ссуду как в банках, таких как Hapoalim, Leumi, Discount, Mizrahi-Tefahot, которые предлагают потребительские кредиты, ипотеку (машканту) и кредиты для бизнеса, так и в государственных и частных финансовых организациях, часто предоставляющих льготные условия для репатриантов или малого бизнеса через специальные фонды поддержки.

Среди типов кредитов выделяют:

Потребительский кредит — предназначен для личных нужд (например, покупка техники, ремонт или отдых). Он доступен резидентам и репатриантам после адаптации. Основные требования включают открытый банковский счет, стабильный доход, стаж работы обычно от 3 месяцев и хорошую кредитную историю.

Ипотека (Машканта) — используется для покупки жилья. Льготная государственная ипотека доступна гражданам-резидентам, а коммерческая — нерезидентам и иностранцам. Требования: возраст 21–60 лет, наличие первоначального взноса (минимум 25% для резидентов, 50% для нерезидентов), при этом ежемесячный платеж не должен превышать 35–40% от чистого дохода.

Кредит для бизнеса — предоставляется на открытие или развитие малого и среднего бизнеса. Он доступен резидентам, репатриантам и предпринимателям. Как правило, требуется подробный бизнес-план. Также существуют льготные программы от Министерства экономики или Фонда поддержки репатриантов.

Для получения потребительской ссуды или ипотеки в банке обычно требуются четыре ключевых документа и условия. Это удостоверение личности (израильское Теудат Зеут или паспорт для нерезидентов), доказательство дохода в виде платежных ведомостей (тлушей маскорет) за последние 3–6 месяцев, подтверждающих стаж работы, наличие активного счета в израильском банке, а также хорошая кредитная история, поскольку в Израиле действует система кредитного рейтинга, и отсутствие неоплаченных чеков или проблем с кредитной картой является критически важным.

Особые условия для новых репатриантов (Олим Хадашим):

Репатрианты могут рассчитывать на специальные льготные ссуды от Министерства алии и интеграции или специализированных фондов, например, на цели обучения, открытия бизнеса или покупки первого жилья. Однако для оформления стандартного потребительского займа большинство банков требуют, чтобы репатриант отработал на одном месте не менее 3 месяцев и предоставил соответствующие платежные ведомости.

Следующие шаги:

В первую очередь, четко определите цель и необходимую сумму ссуды. Далее, обратитесь в свой банк или в несколько банков для сравнения условий и консультации с кредитным специалистом. Сравнивайте предложения не только банков, но и крупных кредитных компаний, всегда обращая внимание на годовую процентную ставку и общую стоимость кредита.