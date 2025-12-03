3 декабря 2025, 14:15

Европа наращивает рекордные объемы оборонного производства

В отчете Ассоциации аэрокосмической, оборонной и энергетической промышленности Европы (ASD), на который ссылается Bloomberg, говорится, что в 2024 году оборонный сектор ЕС вырос на 13,8%, достигнув €183,4 млрд оборота. Значительный рост отслеживается уже четвертый год подряд из-за полномасштабной войны россии против Украины.



Число рабочих мест в отрасли увеличилось на 8,6% (до 633 тыс.), однако сектор продолжает сталкиваться с дефицитом материалов, проблемами логистики и высокими энергозатратами. ASD также предупреждает о зависимости Европы от иностранных поставщиков, прежде всего США, что может стать риском в кризисных условиях.



На фоне усиления угроз ЕС и страны НАТО увеличивают инвестиции в оборону: союзники планируют довести расходы до 5% ВВП к 2035 году, а ЕС выделяет €150 млрд на совместные оборонные закупки для снижения зависимости от третьих стран.

