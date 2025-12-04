Cybertruck два года на рынке - продано меньше 60 000 машин

4 декабря 2025, 13:15

Первоначально цена должна была начинаться с $40 тыс., но базовая версия быстро подорожала до $70 тыс., что снизило интерес покупателей.

Производство задержалось почти на 2 года, и ажиотаж вокруг модели постепенно угас, несмотря на более миллиона предзаказов. В итоге проект, который Илон Маск называл «лучшим продуктом Tesla», оказался коммерческим провалом. С начала 2025 года по состоянию на октябрь Tesla поставила всего 17 300 электрических пикапов, что на 42% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.