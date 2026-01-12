Редкий экземпляр комикса о Супермене, украденный у Кейджа, продали за $15 млн

12 января 2026, 14:15

9 января компания Metropolis Collectibles / Comic Connect объявила о заключении сделки по продаже комикса, который познакомил мир с Суперменом.

Сумма за комикс Action Comics №1 — рекордные $15 млн, пишет АР.

Агентство отметило, что предыдущий рекорд цены за комикс составляет $9,12 млн, он был установлен в прошлом году (это также был комикс о Супермене).Как пишет АР, проданный накануне комикс в 1938 году стоял 10 центов и рассказывал истории о разных персонажах, сейчас преимущественно малоизвестных, но среди прочих там была история о появлении Супермена — его рождении на умирающей планете, путешествии на Землю и решении направить свои силы на благо человечества.В 2000 году этот комикс украли из дома актера Николаса Кейджа в Лос-Анджелесе (Кейдж купил его в 1996 году за $150 тыс.), через 11 лет его нашли и вернули актеру. Спустя несколько месяцев он продал комикс на аукционе за 2,2 млн.Нынешних покупателя и продавца комикса не разглашают, они пожелали остаться анонимными.